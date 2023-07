Hisense | tante offerte in occasione dell’Amazon Prime Day 2023

(Di lunedì 10 luglio 2023) L’AmazonDayè ormai alle porte e anchesi unisce allecon i suoi televisori ed elettrodomestici. Vediamo tutti i dettagli Trovare l’offerta migliore. È con questo mantra che si affronta il prossimo e attesissimo AmazonDay, una giornata di sconti esclusivi riservati agli iscritti al servizio. Quest’anno, l’evento si svolgerà per 48 ore, da martedì 11 luglio a mercoledì 12 luglio, offrendo ai clienti l’opportunità di accedere a straordinariesu una vasta gamma di prodotti. Da sempre, però, questo evento rappresenta un’imperdibile soprattutto per gli appassionati di tecnologia, con sconti unici e promozioni speciali su tanti dispositivi innovativi. A queste ...

A pochi mesi dall'annuncio dei nuovi TV ULED X e Laser TV 8K di, la società presenta la nuova gamma di TV 2023 che mirano ad offrire un intrattenimento ...di diagonale e si declinano in...... Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, VA, Controlli vocali Alexa, Tuner DVB - T2/S2 HEVC 10, lativù 4K 549.00 329.00 Compra ora - 14%50" UHD 4K 2022 50A6FG, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby ...55" ULED UHD (30% di sconto) . Samsung TV Crystal UHD UE50BU8570 (metà prezzo, risparmi 350...offerte per tutte le tasche e per tutte le necessità. Questa settimana c'è l'imbarazzo della ...

Smart TV Hisense 55" QLED 4K in OFFERTA a meno di 430€! IlSoftware.it

In vista del Prime Day 2023 di domani, Hisense proporrà una serie di offerte molto interessanti su un'ampia gamma di prodotti.L'Amazon Prime Day 2023 è ormai alle porte e anche Hisense si unisce alle offerte con i suoi televisori ed elettrodomestici.