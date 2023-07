Hellas Verona | calciomercato e guida al fantacalcio

(Di lunedì 10 luglio 2023) La stagione è finita e ora è già tempo di pensare alla prossima.Per tifosi e appassionati diè giunto il momento di monitorare i colpi delle diverse squadre in vista dell’inizio del campionato e della prima asta dell’anno sportivo. In questo articolo concentreremo la nostra attenzione suldele i consigli direlativi all’. Situazione molto complicata quella che al momento si respira in casa. Nonostante la salvezza ottenuta nello spareggio contro lo Spezia, ac’è aria di cambiamento. Allontanato mister Zaffaroni, tecnico della salvezza insperata anche solo a gennaio dagli scaligeri, è stato chiamato Marco Baroni per affrontare al meglio la prossima Serie A. Ad oggi però, ...

L'Ankaragugu ha ufficializzato l'acquisto in prestito del difensore turco dall'. 2023 - 07 - 10 14:13:20 Fiorentina, vicino Parisi Fabiano Parisi è sempre più vicino alla Fiorentina. Nel ...Le dichiarazioni del nuovo allenatore dell', Marco Baroni , rilasciate in occasione della sua conferenza stampa di presentazione ufficiale tenutasi oggi, nella sede del Club gialloblù. " Sono contento di poter dare il benvenuto ...Le parole di Marco Baroni, nuovo all'allenatore dell', in occasione del ritiro della squadra gialloblù Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa in occasione dell'inizio del. PAROLE - "Sono consapevole delle difficoltà che ci ...

Gennaro Delvecchio lascia il Lecce: lo attende l'Hellas Verona Pianetalecce

L'Atalanta vuole rinforzare il reparto difensivo e nel mirino non ci sarebbe solamente Becao: per il calciomercato estivo piace anche Hien ...Stando a quanto afferma Sportmediaset, Filippo Ranocchia sarebbe finito nel mirino dell'Hellas Verona. Il giovane di proprietà della Juventus è rientrato dal prestito al Monza e ...