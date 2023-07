Hayley Atwell si sfoga sul presunto flirt con Tom Cruise | Voci spregevoli e volgari

(Di lunedì 10 luglio 2023)ha parlato per la prima volta delleche circolano da tempo sulcon Tom. Dopo mesi e mesi di speculazioni sull'argomento la star di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno,, ha risposto duramente allediffuse sui media internazionali di unavvenuto con la co-star del film e produttore del franchise Tom. Intervistata da The Independent,ha rotto il silenzio sull'argomento con argomentazioni molto forti. "Circolavano alcunestrane, sembravano un po' vili,e non mi rispecchiavano. Perché dovrebbero ...

La sfida di Hayley Atwell : “Io e Tom, come cane e gatto sul set di Mission Impossible” la Repubblica

