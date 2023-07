(Di lunedì 10 luglio 2023) Tarantini Time Quotidiano In occasione del periodo estivo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto hanno intensificato i servizi di prevenzione, in particolare nei pressi dei locali notturni e degli esercizi commerciali frequentati da giovani. La notte del 09 luglio, una pattuglia della Sezione Radiomobile, reparto impegnato quotidianamente nel pronto intervento H24, all’interno del parcheggio di un locale notturno del capoluogo ionico, ha tratto in arresto due, un 18enne ed un 36enne, entrambi tarantini, presunti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma hanno proceduto al controllo di un’vettura, con a bordo 4, procedendo, poi, alla perquisizione di due di essi, risultati molto nervosi e gravati da precedenti di polizia specifici. Occultati negli indumenti, infatti, ...

Hashish ed Ecstasy in auto: arrestate due persone Tarantini Time

Quattro chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrati insieme con 125mila euro in contanti e un ventisettenne di Afragola (Napoli) arrestato: è il bilancio di un controllo della Guardia di Finanza ...Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di approfondimenti finalizzati a contrastare il traffico di ...