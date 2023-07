Green Deal | ora Timmermans se la fa sotto

(Di lunedì 10 luglio 2023) Lo ricordavamo pochi giorni fa: il progetto deleuropeo, dopo le freddure tra gli ambientalisti Ue ed il Partito Popolare Europeo, sembra essere sempre più a rischio. Nonostante i bisticci interni, quelli tra Matteo Salvini e Antonio Tajani, sul futuro delle alleanze della destra italiana al prossimo giro di elezioni comunitarie (con o senza Marine Le Pen?), ora ad allarmarsi è anche il vicepresidente della Commissione Europea, Frans, il quale ha espresso notevoli preoccupazioni sulla reale possibilità di portare in porto la politica ecologica di Bruxelles. Dopo lo stop di settimana scorsa, da parte del Parlamento Europeo, sul primo passo per l’attuazione eco-follie europee, ovvero il voto sulla legge per il ripristino degli habitat naturali, è appunto– in un’intervista concessa a La ...

Dobbiamo pensare a un 'New' di cui si devono rendere protagonisti i giovani che sono sempre stati gli attori principali dei cambiamenti epocali. Abbiamo bisogno di vedere un rapporto ...In un'intervista rilasciata da Repubblica, il vicepresidente socialista della Commissione europea, Frans Timmerman s, evidenzia le tensioni attorno ale l'incertezza sul futuro della transizione ecologica in Europa. Mercoledì è in calendario un importante voto al parlamento europeo sul ripristino degli habitat naturali ma rischia di ...Il primo è quello dele dei costi per imprese, agricoltori e cittadini. E' su questo che il nuovo Movimento civico - contadino di Caroline van der Plas, vincitore delle elezioni ...

Dopo la crisi di governo, il premier olandese annuncia che non si ricandiderà e lascia la politica. Immediate le voci: in corsa per la Nato dopo Stoltenberg, ...Frans Timmermans, vice presidente Ue, lancia l'allarme a pochi giorni dal voto sugli habitat naturali. E accusa il Ppe diventare ostaggio dei sovranisti - dopo la vittoria della destra radicale in Ita ...