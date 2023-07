'Grazie dottori per avermi salvato la vita'. Bambina di 5 anni sopravvive dopo un delicato intervento al fegato

... la piccola ha deciso di fare due disegni : il primo per i, con un cuore rosso dentro l'... L'intervento e il decorso post operatorio 'L'intervento è andato bene - spiega Tandoi -all'...... iscriversi ed essere sorteggiato per suonare sul palco,alla iconica formula dell'open mic (... 'Spaghetti è una casa costruita mattone su mattone - ha detto Gianmarco, fondatore con Dose ...... maa una delicata operazione è sopravvissuta. Protagonista una bambina di 5 anni, salvata ... la piccola ha deciso di fare due disegni: il primo per i, con un cuore rosso dentro l'altro, ...

«Grazie dottori per avermi salvato la vita». Bambina di 5 anni sopravvive dopo un delicato intervento al fegat leggo.it

Una bambina di 5 anni ringrazia medici che l'hanno operata al fegato dopo un grave incidente stradale con un commovente disegno: "Grazie a tutti".Si tratta di una bambina di 5 anni che era arrivata al Policlinico di Bari con gli esiti di un grave trauma epatico, procurato in seguito a un incidente. In ospedale a Bari la piccola è stata ...