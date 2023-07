Google Pixel 8 5G | trapelati rendering e presunto prezzo di lancio

(Di lunedì 10 luglio 2023) È molto probabile chelanci la serie8 il prossimo mese di ottobre. Rispetto allo scorso anno, il colosso di Mountain View non ha presentato in anteprima la serie8 all’I/O 2023. Ad ogni modo, le ultime voci di corridoio continuano ad elargire dettagli prima delcirca i prossimi smartphone top di gamma. Precedentemente sonodel design e alcuni dettagli principali della serie8, adesso, è giunta una nuova indiscrezione da parte del tipster Yogesh Brar, che ha rivelato i dettagli sui prezzi del8 5G. Inoltre, il tipster ha anche elencato alcune delle specifiche chiave del prossimo smartphone. Andiamo a dare un’occhiata ai dettagli...

Google Pixel 8, converrà la variante da 256 GB | Rumor sui prezzi HDblog

Novità in arrivo per gli utenti di Google Foto con Pixel o Google One: ecco i nuovi effetti da applicare ai video.Google quest'anno ha provato un approccio diverso, ma non sembra che i risultati siano diversi. Dopo le enormi fughe di notizie che dall'estate 2021 hanno accompagnato Pixel 6 e Pixel 6 Pro fino al la ...