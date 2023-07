Goletta Verde fa tappa a Ventotene | la sfida dell’isola per migliorare la sua impronta sostenibile

(Di lunedì 10 luglio 2023)– Prosegue lalaziale di, la storica campagna estiva di Legambiente che solca i mari italiani in difesa del mare e delle coste. Dopo Civitavecchia (leggi qui) la campagna itinerante, realizzata con le partnership principali di ANEV, CONOU, Novamont e Renexia e la media partnership de La Nuova Ecologia, è approdata sull’isola diper la quartadel periplo italiano. Il viaggio della, iniziato il 30 giugno in Liguria, terminerà l’11 agosto in Friuli Venezia-Giulia. Sostenibilità ambientale e transizione energetica i temi al centro della quartasull’isola laziale. L’isola, fiore all’occhiello della costa laziale, si è aggiudicata 4 vele su cinque, il riconoscimento che ...

