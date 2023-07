Giustizia | Renzi | ' no a fantasmi contrapposizione ideologica | avanti con riforma vera'

... la proposta unitaria delle opposizioni (tranne IV) LA PROPOSTA Le opposizioni si accordano sul salario minimo a 9 euro l'ora (masi sfila) VIA LIBERA DEL CDM Riforma della, cosa ...E in generale, lo stessofu colpito attraverso i suoi genitori, assolti ora in Cassazione". ... politica e avvocatura, l'esigenza è restituire al cittadino la fiducia nella" - Ettore ...... o al governo c'è una sinistra anomala come quella di, l'attività della magistratura ...regolarità che fa partire inchieste verso esponenti di governo all'avvio di ogni riforma dellaC'...

Giustizia: Renzi, 'no a fantasmi contrapposizione ideologica, avanti ... Civonline

“ Forza Italia intende mantenere l’impegno preso con gli elettori che ci hanno affidato una responsabilità di Governo. Quindi andremo avanti, per rendere più efficace il nostro sistema giudiziario, si ...Mio padre si dimise, pratica assai rara nel nostro Paese: non giudico, ognuno fa ciò che sente, ma a volte un passo di lato aiuta. Dimettersi, come ...