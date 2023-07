“Giuro che spacco tutto” Temptation Island | furia Daniele | è inaspettato quello che succede nel villaggio

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 10 luglio 2023)2023, terza puntata di svolta per alcune delle coppie rimaste al. Una, infatti, è già uscita. Quella composta da Manu e Isabella, che nel corso del precedente appuntamento del docu-reality estivo di Canale 5 ha deciso di lasciare il programma e dunque l’Is Morus Relais insieme. Al termine di quell’episodio di lunedì scorso, Filippo Bisciglia l’aveva preannunciato ai telespettatori: “Una coppia vivrà una cosa che cambierà per sempre il percorso”, le parole del conduttore. Non aveva però indicato la coppia protagonista di questa indiscrezione e a dirla tutta era ed è anche difficile prevederlo perché al momento un po’ tutte si trovano in crisi. Ma ora sono uscite le nuove anticipazioni della terza puntata di, in onda lunedì 10 luglio 2023 in prima serata ...