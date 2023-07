Giuntoli-Juventus | Moggi furioso | “Quello che hanno scritto su di me è falso”

(Di lunedì 10 luglio 2023) L’ex dirigente di Napoli e, Luciano, ha espresso il suo disappunto riguardo all’arrivo di Cristianoalla. L’ex dirigente di Napoli e, Luciano, è intervenuto in un’intervista a Radio Goal, soffermandosi sull’approdo di Cristianoalla: “Cristianoalla? Nessuna sorpresa. Tuttocheaffermato che io avrei osteggiato, avrei parlato male di lui al fine di non consentirgli di approdare in bianconero. Tuttoperché io lo stimo tantissimo. Il Direttore Sportivo era legato al ...

Ma il quinquennale dichi lo ha fatto È una cosa abbastanza singolare. Siamo in una situazione per lasecondo me piuttosto imbarazzante. Ufficiosamente, Allegri si sarebbe ......parte la stagione 2023/2024 della, che si raduna alla Continassa di Torino . E' il giorno del primo incontro faccia a faccia tra l'allenatore Allegri e il nuovo direttore sportivo, ...Commenta per primo Lasi raduna oggi alla Continassa. Allegri parte con una rosa di almeno 35 calciatori, ma chiede adi ridurla sul mercato in uscita. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , i ...

Juventus, Giuntoli e il mercato in uscita: rosa con 40 giocatori, chi andrà via Virgilio Sport

La procura della Figc ha chiesto altri venti mesi di inibizione per Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus ...Sgarbo clamoroso in casa Juventus e Giuntoli resta a mani vuote: il giocatore è vicino a firmare con la Fiorentina.