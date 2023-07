Giornata Mondiale dell’Alimentazione per i giovani promossa dalla FAO

(Di lunedì 10 luglio 2023) Caserta. Il 16 ottobre ricorre lacelebrataFAO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura, che ha sede a Roma. La FAO nell’occasione scrive una lettera ai docenti per favorire le numerose attività dedicate alla2023. Il tema di quest’anno è “L’acqua è vita, l’acqua ci nutre. Non lasciare nessuno indietro”, in cui i riflettori sono puntati sull’acqua come fondamento della vita e del cibo. L’acqua ricopre gran parte della superficie terrestre, l’organismo ne è composto per oltre il 50%, produce i gli alimenti ed è fondamentale per i mezzi di sussistenza. Questa preziosa risorsa, però, non è infinita e non bisogna darla per scontata. Il prossimo 16 ottobre lunedì sarà celebrata per il terzo anno consecutivo la ...

Giornata Mondiale dell’Alimentazione il 16 ottobre: la lettera della FAO ai docenti Orizzonte Scuola

