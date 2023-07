Giornalista rapito e ucciso in Messico | dove in 20 anni sono stati assassinati 150 cronisti

(Di lunedì 10 luglio 2023) Ilmessicano Luis Martín Sánchez Iñiguez, 59, corrispondente del quotidiano La Jornada dallo Stato nordoccidentale di Nayarit è stato assassinato. Scomparso da mercoledì 5 luglio, di lui non si avevano più notizie. Fino a che, domenica 9 luglio, le autorità di Nayarit hanno ritrovato il suo corpo. A dare la notizia lo stesso giornale di Città delper il quale Sánchez Iñiguez lavorava. “Un corpo trovato nella località di Huachines, nel comune di Tepic, è risultato essere quello di Luis Martín Sánchez Iñiguez, 59, corrispondente del quotidiano La Jornada scomparso da mercoledì.” Così si legge sul sito internet del quotidiano che nel dare la notizia cita le “autorità locali.” La sparizione del– spiega La Jornada – era emersa venerdì 7 luglio, grazie alla ...

Messico: giornalista rapito e ucciso nello Stato di Nayarit, è il sesto ... Servizio Informazione Religiosa

È il sesto dall'inizio dell'anno: Luis Martín Sánchez Íñiguez, 59 anni, corrispondente de La Jornada, uno dei principali quotidiani messicani. Era scomparso dal 5 luglio ...Il corpo di un corrispondente di uno dei principali quotidiani messicani, "La Jornada" è stato ritrovato sabato nello stato occidentale di Nayarit, giorni dopo la denuncia della sua scomparsa. Si trat ...