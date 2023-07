Giochi del Mediterraneo di Taranto | finora si pratica il ping pong di responsabilità Un consigliere comunale chiede di accedere agli atti L' iniziativa di Gianni Liviano è la chiara rappresentazione del rischio crescente di non arrivare in tempo all' appuntamento del 2026

(Di lunedì 10 luglio 2023) Di seguito il testo della lettera scritta dadi: Considerato che Nonostante l’approssimarsi dello svolgimento dei, la situazione appare fortemente confusa e l’interlocuzione in corso, tramite stampa, tra il Sindaco die il Governo Nazionale non chiarisce le modalità di svolgimento della fase organizzativa né le prospettive di realizzazione, Inoltro formale RICHIESTA DI ACCESSO A tutti glii documenti (ivi compresi le collaborazioni, i contr, le consulenze e ogni eventuale ulteriore spesa sostenuta) i progetti, le corrispondenze, le iniziative di rendering che sono stateprodotte dal momento dell’assegnazione deifino ...

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026: CHIESTO L'ACCESSO AGLI ATTI Lo Jonio

