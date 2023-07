(Di lunedì 10 luglio 2023) "Le basi delsono le grida e gli applausi. Battiamo le mani mentre gridiamo: "vai avanti!". Quindi ci alleniamo per cercare di migliore la voce, tonante e forte, e il suono degli applausi. Il ...

Cosi' un militante della"oendan" (gruppi di tifo). 10 luglio 2023... in Regione, dall'assessore regionale allae al Paesaggio, Mauro Felicori, dal sindaco di ... ildell'omaggio a Sakamoto, la musica dell'orchestra ucraina Slobozhansky Youth Academic ...di Michela Russo È un fenomeno recente, ma già diffuso, la "Sologamia" : nato in, nonostante la terminologia non sia presente nei vocabolari italiani, si potrebbe ...visione e della...

Giappone, cultura del tifo a rischio: gli "oendan" lottano per salvare la tradizione - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

(LaPresse) E' di almeno due morti e sei dispersi il bilancio delle piogge torrenziali che hanno colpito le regioni di Kyushu e Chugoku nel ...Toccare e abbracciare altre persone in molte parti della Cina, della Corea e del Medio Oriente è considerato offensivo. Sebbene possa sembrare un gesto gentile e fiducioso, in molte parti dell'Asia qu ...