Gianmarco Tamberi tra Olimpiadi e segreti del successo

Leggi su danielebartocciblog

(Di lunedì 10 luglio 2023) Luciano Sabbatini, fisioterapista e allenatore di pallavolo in serie B, è da anni il mental coach del campione“Gimbo”. Noto atleta che ha regalato al nostro paese, tra i tanti successi e soddisfazioni, l’oro olimpico nel salto in alto alleTokyo 2020. A nostro modo di vedere, coach Luciano Sabbatini e il suo atleta “Gimbo”rappresentano un modello di mentalità e cultura sportiva di notevole spessore. Un modello a nostro parere meritevole di attenzione, non soltanto in termini di mentalità vincente sportiva, bensì in relazione ai validi aneddoti di vita e di sport e ai sani valori contenuti al proprio interno. Come abbiamo avuto modo di comprendere in alcune interviste lette in tempi non remoti, coach Luciano Sabbatini (che avevamo intervistato anche personalmente) ha avuto ...