GialappaShow su TV8 chiude con il record di ascolti | foto e video dell' ultima puntata

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 10 luglio 2023) Ieri sera su TV8 è andata in onda l'a prima stagione didel programma che tornerà il prossimo autunnocon ildi, il programmaa Gialappa's Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, in onda la domenica sera su Tv 8. Condotto da Mago Forest, affiancato nell'da una ironica Carolina Crescentini,tornerà il prossimo autunno, come abbiamo appreso durante gli upfront di Sky. L'diha registrato complessivamente - su TV8 e su Sky Uno/+1 e on demand - 1.107.000 spettatori ...