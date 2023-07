Gestione pandemia COVID | sì a commissione d’inchiesta Si indagherà anche sui banchi a rotelle e sull’adeguatezza delle misure in ambito scolastico

(Di lunedì 10 luglio 2023) La Camera dei Deputati ha recentemente approvato una proposta di legge per istituire unad'inchiesta sulladellada-19. Questasarà dotata degli stessi poteri d'indagine dell'autorità giudiziaria e sarà composta da 15 senatori e 15 deputati. Il suo obiettivo principale sarà quello di condurre accertamenti sulleadottate per prevenire e contrastare la diffusione del virus, valutandone la tempestività e l'efficacia. L'articolo .

... capire se tra laArcuri e laFigliuolo non solo sui vaccini ci sono state differenze (per noi sì), capire che cosa è cambiato per la sanità pubblica dopo la: tutto questo ...Tra le altre cose la commissione dovrà valutare anche l'efficacia delle misure adottate dal governo e dal comitato di esperti per ladella, istituito a febbraio 2020 dal secondo ...... far fronte a una nuova emergenza di sanità pubblica con unainnovativa e il network ... Dall'inizio dellai casi positivi sono stati pari a oltre 4milioni e 200mila. 'Tuttavia, ancora ...

Gestione pandemia COVID, sì a commissione d’inchiesta. Si indagherà anche sui banchi a rotelle, sulla adeguatezza delle misure in ambito scolastico Orizzonte Scuola

I danni della pandemia e del lockdown cominciano a farsi sentire. Il mondo dei bimbi, dello sviluppo e della crescita, è stato particolarmente esposto e ha lasciato impronte significative.Mascherine, l'app Immuni, banchi a rotelle e le primule vaccinali sono solo alcuni dei temi al vaglio della commissione parlamentare approvata alla camera che a tre anni dalla pandemia dovrà fare chia ...