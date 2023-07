Gentile Federico II | Partire dall' ospedale per vaccinare contro l' herpes zoster

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 luglio 2023) Napoli, 10 lug. (Adnkronos Salute) - “Oggi siamo qui per stabilire i ponti tra i medici e i pazienti. Le vaccinazioni sono tra gli strumenti più efficaci nella prevenzione delle malattie infettive”. Così Ivan, professore ordinario malattie infettive Università di NapoliII, intervenuto al convegno ‘La vaccinazione anti –nei soggetti fragili', che si è tenuto nell'aula magna del Ceinge – biotecnologie avanzate dell'UniversitàII di Napoli. “Le risorse impiegate – ha aggiunto il professor– devono essere considerate un investimento in salute, e non un costo. Sono ancora pochi i pazienti che si vaccinano perché ci sono ancora molte perplessità e poca informazione da parte dei medici. L'idea di oggi è di...