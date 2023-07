Gazzetta – Milan | Origi sul mercato | dice di no agli arabi

Leggi su justcalcio

2023-07-10 07:44:44 Fioccano commenti e discussioni a causa dell'ultima news delladello Sport: Pure Rebic e Messias in uscita. In attacco oltre a Morata, Taremi e Scamacca spunta Johan Bakayoko del Psv Marco Fallisi 10 luglio –O Malpensa dista una manciata di chilometri daello ma oggi sembrerà di stare all'aeroporto: l'attacco delche nel pomeriggio aprirà il 2023-24 rossonero somiglia a un gate delle partenze., Rebic, Messias e Romero: tre su quattro hanno la valigia pronta, l'argentino ex Lazio è l'unica eccezione. Romero la valigia l'ha appena disfatta e si prepara a respirare l'aria diello con un obiettivo da raggiungere lungo la stagione: scalare le gerarchie e provare a soffiare il posto a gente come Pulisic.