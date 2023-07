Gallipoli | cedimento parziale della balaustra del balcone | donna giù dal terzo piano È gravissima Illeso il figlio

(Di lunedì 10 luglio 2023) È ricoverata in gravissime condizioni nell’ospedale diuna, S.F. di 42 anni che oggi, poco prima delle 11:00, è caduta dalaldi un’abitazione che sorge lungo Corso Italia all’interno del “Corso Italia Residence”. A provocare l’incidente è stato ildi parterealizzata in pietra leccese che si è staccata facendo precipitare al suolo la malcapitata che si trovava lì insieme al, rimasto fortunatamenteanche se sotto shock, mentre il marito era all’interno dell’appartamento. Sul posto si sono portati i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza la 42enne nell’Ospedale ”Sacro Cuore di Gesù”, mentre i rilievi del caso sono stati affidati ai ...

Lungo pomeriggio per i Vigili del Fuoco Cronaca [ 09/07/2023 ] Tananai atra sorrisi e ... Non è chiaro cosa abbia causato ildella struttura, al civico 39, ma certo è che il rumore ...Lungo pomeriggio per i Vigili del Fuoco Cronaca [ 09/07/2023 ] Tananai atra sorrisi e ... Non è chiaro cosa abbia causato ildella struttura, al civico 39, ma certo è che il rumore ...

Gallipoli: cedimento parziale della balaustra del balcone, donna giù ... Noi Notizie

A Gallipoli (Lecce), una donna di 42 anni è precipitata dal balcone della sua abitazione, al terzo piano, da un’altezza di circa dieci metri, in un residence in corso Italia: le sue condizioni sono mo ...Una 42enne è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere precipitata al suolo da un balcone lungo Corso Italia.