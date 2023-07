Furia Azarenka | Wimbledon fischia e lei fa le manette alla Mourinho!

(Di lunedì 10 luglio 2023)(LONDRA) - Match carico di emozioni quello tra Elina Svitolina e Victoria. Oltre per quanto accaduto in campo, con la rimonta della Svitolina che vola ai quarti con il ...

WIMBLEDON (LONDRA) - Match carico di emozioni quello tra Elina Svitolina e Victoriaa Wimbledon . Oltre per quanto accaduto in campo, con la rimonta della Svitolina che vola ai quarti con il punteggio di 2 - 6 6 - 4 7 - 6(9) , c'era molta tensione essendo una sfida tra una ...ha aggiunto: "Mi sembra che sia stata abbastanza coerente negli ultimi 18 - 19 mesi. Non ho fatto niente di male, ma a volte continuo a ricevere trattamenti diversi . Ma cosa posso dire ...... " Ma che posso fare per arginare questa". La risposta era sempre la stessa: "Nulla". Se ...29 (Blinkova) Vekic 20 (Vondrousova) Kalinina 25 (Andreescu) Garcia 5 (Bouzkova) Kasatkina 11 ()...

Dopo una grande battaglia contro l'ucraina Svitolina, la bielorussa è uscita dal campo tra i fischi del pubblico: la reazione simile a quella dello Special One ...La bielorussa non accetta il trattamento ricevuto dagli spettatori al termine del match con la giocatrice ucraina ...