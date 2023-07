Fuorinorma – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 10 luglio 2023)Via Giuseppe Giulietti, 5 – 00154Tel. 06/94366835 Sito Internet: www.ristorante.it Tipologia: tradizionale con spunti creativi Prezzi: coccetti 6/8€, antipasti e taglieri 11/32€, primi 10/20€, secondi 14/23€, dolci 6/8€ Chiusura: Domenica sera, Lunedì a pranzo OFFERTA Passo in avanti per questo ristorante che è ubicato a pochi passi dalla Piramide Cestia, ma lontano dal solito trambusto del quartiere. L’offerta è molto varia e parte dalla tradizione, offrendo anche qualche pietanza caratterizzata da spunti creativi; simpatica poi l’idea di poter scegliere tra 3 diverse tipologie di cacio e pepe, nonché piatti fuori menù ben descritti anche dallo chef in persona. Bypassando gli antipasti, per la nostra cena abbiamo iniziato con dei buoni pennoni giganti al ragù bianco e zafferano, nel complesso buoni ma un ...