Funerali di Stato per Forlani | con Mattarella superstiti Dc e centristi

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 10 luglio 2023)dinella Basilica di San Pietro e Paolo a Roma per Arnaldo. Un atto dovuto da parte del governo che ha già tributato lo stesso onore ad un altro ex presidente del Consiglio come Silvio Berlusconi. A rendere omaggio allo statista democristiano c'era il Presidente della Repubblica, Sergio, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana e per il Senato in assenza di Ignazio La Russa c'era il politico che forse ètra i più vicini ain gioventù, Pier Ferdinando Casini. È l'unico che all'uscita ha voluto dire alcune parole per sottolineare il valore dell'ex segretario Dc: "Arnaldoun democratico Cristiano fino in fondo, europeista, atlantista ha cercato la pace, ha creduto profondamente nel valore ...