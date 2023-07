Frederik e Mary di Danimarca | la coppia si gode le vacanze a Ibiza

(Di lunedì 10 luglio 2023) La principessae il principedihanno messo da parte le vesti ufficiali per andare in vacanza. I media, infatti, hanno paparazzato lain tenuta sportiva mentre si rilassava a. Si può dire, dunque, che l’estate sia iniziata bene per i membri della famiglia reale danese. Lache erediterà il trono si è concessa una vacanza lussuosa in compagnia dei quattro figli Christian, Isabella, i gemelli Vincent e Joséphine. Come ha riportato l’Hello! Magazine, la famiglia è stata avvistata su uno yacht che transitava al largo delle Baleari. In seguito la combriccola ha deciso di passeggiare per le strade dimantenendo un basso profilo. Cappello in testa e occhiali da sole per il principe, t-shirt e scarpe da ...

Ma, forse, era proprio questo l'intento di: rimanere 'invisibili' in mezzo alla folla per fare ciò che fanno le famiglie 'normali': un tuffo in mare, una gita in gommone, una ...Celebrato il 1° giugno ad Amman, ha visto la presenza di , da Vittoria di Svezia ad Haakon di Norvegia, da adi Danimarca . Rajwa Al Saif e Hussein di Giordania nel giorno delle loro ...Futuri re crescono. E uno di questi è Christian di Danimarca . Classe 2005, il primogenito della principessae del principeha appena preso la patente . Un piccolo grande passo per tutti, ancor più per il giovane, un domani sul trono. - - > Il segno tangibile della prima, vera, grande ...

Mary di Danimarca è stata fotografata alle Baleari con il marito e i quattro figli e non è passata inosservata. Scopri di più su Amica.it ...Crown Princess Mary of Denmark has shown off her incredible figure during a holiday in Ibiza with her husband, Crown Prince Frederik.