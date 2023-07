Francia | occhio pesto e naso rotto Youssuf Traoré racconta il suo arresto | “Sono vivo perché alcuni filmavano | altri non hanno questa fortuna”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 luglio 2023) Youssouf, il fratello di Adama, il ragazzo morto durante il suo7 anni fa, nel 2016, è stato ferito mentre veniva fermato dalla polizia in occasione di una manifestazione commemorativa per suo fratello. Per le ferite riportate è stato portato in ospedale, da dove è stato dimesso ieri. “Siavventati su di me come se fossero giocatori di rugby. Ho il, una frattura attorno all’e ho un appuntamento dopo per vedere se bisogna operare o meno. La miaè che c’erano i giornalisti, c’era la gente che mi filmava. Mio fratello non ha avuto lache la gente potesse filmare quindi immagino il calvario che può aver subito senza i video. Veniamo per chiedere giustizia e veniamo colpiti dalla polizia. Quando vediamo ...