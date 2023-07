Foti | Servono infrastrutture importanti per non perdere il capitale umano

(Di lunedì 10 luglio 2023) "Un Sud green&blue. Risorse, ostacoli e opportunità" è il tema scelto quest'anno dalla Fondazione Magna Grecia per l'appuntamento annuale a Scilla, in provincia di Reggio Calabria. Ad aprire i lavori ...

Dito puntato verso i collegamenti per Reggio Calabria: 'Il popolo protesta per la situazione dei voli - ha puntualizzato- la classe politica no. La Ita è una società ancora pubblica e ...'Dobbiamo evitare - ha ribadito- che Schlein e Conte introducano il monopolio Cgil, che ha più pensionati iscritti che lavoratori e di Landini, nel mondo del lavoro.contratti nazionali ...... invece di riattizzare guerre che nonal nostro Paese'. 'Mi preoccupa un presidente del ... Per Tommaso, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia 'nessuno vuole aprire una guerra tra ...

Foti: "Servono infrastrutture importanti per non perdere il capitale ... Adnkronos

Il salario minimo anima il dibattito attuale sul lavoro, un ambito nel quale i risultati dell'attività di governo indicano ...