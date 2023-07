Forza Italia presenta emendamenti per sopprimere le nuove norme studiate contro le plusvalenze nel calcio

(Di lunedì 10 luglio 2023) Il Governo si mobilita per cercare di combattere lenel mondo dele della nostra Serie A soprattutto. L’ultimo partito a mettere in piedi una serie ditesi aleche hato al vaglio commissione Affari costituzionali della Camera, un disegno che racchiude sostanzialmente la modifica dell’articolo 33 del decreto sullenel. Da quello che si legge la serie di“mira complessivamente a restringere la possibilità di rateizzazione delle, determinando potenziali effetti positivi in termini di gettito“, si legge nellazione del provvedimento allegata ...

Nel senso di fondare sui rapporti didentro Camera e Senato la propria andatura offrendosi ...Dal Papeete al Twiga, la destra si scopre d'estate Marco Damilano La tattica Per qualche mese ...L'ex giocatore del , attualmente svincolato e che in carriera nel suo periodo inha ... Ma ti amo troppo, vai". Inoltre, anche Melissa Satta in mattinata aveva postato nelle storie una ...... la smentita non convince del tutto, visto che poi ha ammesso di aver avuto la tentazione di buttarsi nell'agone politico ('Io ho 54 anni, mio padre quando ha lanciatone aveva 58...'). ...

Forza Italia: via la norma sulle plusvalenze nel calcio Agenzia ANSA

"A nome mio e del gruppo dei senatori di Forza Italia esprimo le più vive congratulazioni a Carlo Sangalli rieletto oggi presidente di Confcommercio Lombardia". Lo dichiara la presidente dei senatori ...Moto Honda Forza 750 Urban (2023) nuove: annunci con fotografia di moto nuove Honda Forza 750 Urban (2023) di concessionari e privati.