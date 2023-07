Fondazioni ITS Academy | il Ministero pubblica il decreto per lo schema di statuto scarica PDF

(Di lunedì 10 luglio 2023) Ildell’Istruzione e del Merito ha recentementeto ilMinisteriale n. 89 del 17 maggio 2023. Ildelinea lodiper leITS, fissando gli standard minimi di organizzazione necessari per garantire il corretto funzionamento degli ITS. L'articoloITS, ililper lodiPDF .

Il Ministero ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 89 del 17 maggio 2023 di definizione dello schema di statuto delleAcademy. La conformità dello statuto di ciascuna Fondazione allo schema costituisce standard minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degliAcademy. Soggetti ...Glie leI percorsisono gestiti da appositeattorno alle quali ruotano tutta una serie di attori istituzionali: agenzie formative, istituti scolastici, università ed ......e alla cittadinanza economica sviluppate dal Museo del Risparmio in collaborazione cone ...all'università con le lauree del futuro e il database con tutti i corsi di laura Lo specialeIl ...

Fondazioni ITS Academy, pubblicato lo schema di statuto [PDF] Tecnica della Scuola

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...Ad ottobre al via una serie di lezioni con la regia della Fondazione ITS “Energia e Ambiente” in stretta collaborazione con le più importanti aziende della filiera moda, oro, accessori, come Prada Spa ...