Flussi irregolari | missione a Tunisi e dossier libico | la strategia di Pientedosi sui migranti

(Di lunedì 10 luglio 2023) Matteo Piantedosi negli Stati Uniti fa il punto sulla situazionein Italia e in Europa e non e apre a una intensificazione nella cooperazione

... del Medio Oriente e del Sahel è gravemente compromessa dalla crescente instabilità alimentare, dalla recrudescenza del terrorismo, daimigratori, dall'impatto del cambiamento ...L'ingresso incontrollato di migrantiin Italia non è un problema solo in termini di incidenza sul tessuto sociale italiano ma, come spesso si è visto ed è anche stato già esaminato, anche in termini di sicurezza nazionale ed ...... drastico incremento quantitativo deimigratori diretti verso gli Stati Uniti; gli 'incontri' tra migrantie forze della Border Patrol passarono da un anno all'altro da 404.142 a ...

Tajani: "Fermare flussi irregolari di migranti con impegno congiunto" TGCOM

(ANSA) - ANCONA, 10 LUG - Impegno comune nella lotta ai trafficanti di esseri umani, per scongiurare nuove tragedie del mare e arginare i flussi irregolari: Italia, Slovenia e Croazia rinnovano e raff ...Nuovo allarme per la sicurezza nazionale: il generale Angelosanto, comandante dei Ros, informa su possibili infiltrazioni terroristiche nelle rotte dei migranti ...