Fiumicino | al Baffi il primo corso ITS turistico-alberghiero | costi e posti disponibili

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 10 luglio 2023)– Formazione, giovani e lavoro s’incontrano a. E’ stato presentato nell’Aula consiliare il nuovodi alta formazione turistica-alberghiera ITS, che si terrà all’Istituto superiore Paolo. In un clima di grande soddisfazione, nonchè alla presenza di numerosi invitati, curiosi e giornalisti, è stato illustrato il nuovo progetto: obiettivo avvicinare i giovani (ma non solo) al mondo del lavoro nel settore, che siano in grado di apprendere le nuove competenze richieste e che sono sempre più difficili da trovare. Its al, iscrizioni e durata. I dettagli IlITS avrà disposizione 25 borse di studio da 10.000 euro: l’unico costo previsto è rappresentato dai 400 euro della tassa d’iscrizione. Per poter essere ammessi, sarà ...