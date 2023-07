Fisco | Schlein | ' patrimoniale? c' è questione tassazione rendite su cui intervenire' **

(Di lunedì 10 luglio 2023) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "Il Pd presenterà domani in un conferenza stampa le proposte sulla delega fiscale. La nostra idea è quella di abbassare le tasse sul lavoro e le imprese. Siamo per un sistema fiscale più equo e progressivo". Così Ellya Metropolis. "La? C'è unadisullesu cui è opportuno".

'Il nuovo Pd e lo strabismo di', scrive Racalcati nella stessa sezione. A centro pagina ... passando per il('Assegnazioni e utili distribuiti: alert per Snc e Sas') e il whistleblowing (...Precarietà in calo e salari in aumento quando aumenta la produttività.e diseguaglianze. Perché i dati misurati sulla realtà del paese fanno spesso a pugni con la ...partire da Elena Ethel,...: a Roma incontro sulle principali tematiche fiscali dal titolo " l'EY Tax Day ". Partecipano, ... con i ministri Lollobrigida e Tajani, la segretaria del Pde Martina. Gruppo san Donato: ...

**Fisco: Schlein, 'patrimoniale c'è questione tassazione rendite su ... Gazzetta di Modena

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – Chi si esprime in quel modo “non è compatibile con il sevizio pubblico”. Così Elly Schlein a Metropolis su Filippo Facci. “Il servizio pubblico non può essere affidato a ...La segretaria del Partito democratico chiede alla premier di uscire dal silenzio su mutui, inflazione e salario minimo ...