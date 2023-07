Fiorentina | ritiro ai 38 gradi del Viola Park | mercoledì 12 luglio Fra i convocati c’è Amrabat

(Di lunedì 10 luglio 2023) Si ritroverà122023 aldi Bagno a Ripoli, la. Ai 38registrati anche oggi là, in fondo a Viale Europa. Che potrebbero aumentare perchè la Protezione civile ha cerchiato in rosso, come il colore dell'allerta che attanaglia tutta l'area, il martedì 11 e, appunto,12

Con le visite mediche in programma mercoledì mattina, lainizierà il suoestivo, per la prima volta al Viola Park (la nuova casa dellaalle porte di Firenze). Qui si svolgeranno doppi allenamenti, alle 9 e alle 18.30, e saranno ...In Abruzzo trascorrerà la prima parte del, prima di trasferirsi a Fiuggi. Il Grand Hotel ... ha salutato i tifosi, attende notizie dae Milan. La Salernitana è vincolata alla clausola ...Arrivato dalla Primavera della, Aquilani scalpita per iniziare il suo nuovo percorso: 'Inavrò modo di parlare con tutti e 37 gli elementi che formano il gruppo. Numericamente siamo ...

C'è una novità nello staff di Vincenzo Italiano che il 12 luglio darà il via al ritiro al Viola Park. Come si nota dalla lista diramata dalla Fiorentina, c'è un nuovo preparatore dei portieri: dopo ...