Fiorello | Viva Rai2 non si farà mai più in via Asiago VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 10 luglio 2023)ha preso posizione sulla questionee ha annunciato che lo show mattutino non andrà sicuramente in onda da viaa Roma: la RAI è alla ricerca di una location.è intervenuto con unvia social per chiarire le voci sul ritorno di. Punto uno: lo show non andrà più in onda da viadopo le proteste dei resideti. Punto due: la RAI è alla ricerca di una nuova location, se entro novembre non verrà trovataresterà solo una bella pagina nella storia della TV. Appare piuttosto seccato dalle voci e dalle polemiche in corso,, che non perde occasione per rinnovare le sue scuse ai condomini di via. ...