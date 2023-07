Fingono un malore | chiamano l’ambulanza per “un passaggio” fino a Riccione e filmano tutto Denunciati due giovanissimi video

(Di lunedì 10 luglio 2023)unper scroccare unper postarlo su TikTok. I due giovani milanesi di origine magrebina sono stati quindipenalmente dall’Ausl Romagna e identificati dai carabinieri di: saranno indagati per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme. Ilpubblicato sul social ha totalizzato 50.000 visualizzazioni in 22 ore e circa ottomila like, oltre a centinaia di condivisioni. Sull’accaduto è intervenuta anche l’Ausl Romagna che in una nota spiega come “gli operatori del 118 abbiano eseguito le procedure in modo corretto e puntuale, attenendosi alle informazioni fornite dal chiamante. ...

