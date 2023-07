Fingono malore per farsi dare un passaggio a Riccione dall’ambulanza | poi il video su TikTok | denunciati dai soccorritori

(Di lunedì 10 luglio 2023)per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme. È questa la coda della bravata di due ventenni che hanno chiamato i soccorsi, fingendo un, peraccompagnare ae hanno poi pubblicato ilsui social. Sule immagini sono diventate virali, così tanto che anche gli operatori dell’Ausl che erano intervenuti per aiutarli le hanno viste. «Stigmatizzando in modo assoluto il fatto», ha sottolineato il dottor Maurizio Menarini, direttore centrale operativa del 118 ed emergenza territoriale Romagna, «l’Ausl della Romagna ha proceduto con denuncia penale nei confronti dei due soggetti rappresentati nelin quanto hanno distolto mezzi di soccorso dal loro compito di istituto e creato un allarme ingiustificato». Nel filmato ...

Due giovani milanesi di origine magrebina sono stati denunciati penalmente dall'AUSL Romagna e identificati dai carabinieri di Riccione dopo aver simulato un malore e chiamato un'ambulanza per ottener ...