Filippo Facci è stato denunciato per stalking dall’ex moglie | ammonimento dalla questura

(Di lunedì 10 luglio 2023)ha ricevuto undal questore di Milano per presunti atti persecutori nei confronti dell’ex. Il giornalista di Libero, al centro delle polemiche per le sue parole sul caso La Russa e sulla presunta violenza sessuale denunciata da una ragazza di 22 anni e commessa da Leonardo Apache La Russa (figlio del presidente del Senato), rischia sempre più l’addio alla trasmissione in Rai prevista per la prossima stagione La notizia del procedimento amministrativo ricevuto daè stata anticipata dall’Agi e confermata da La Stampa. L’istruttoria è natasegnalazione dell’exdel giornalista ed è stata portata avantiDivisione anticrimine delladel capoluogo ...

ha ricevuto un ammonimento per stalking da parte del questore, dopo la denuncia della ex moglie del giornalista di Libero , atteso da settembre su Rai2 con la striscia Ivostri , ...Ancora problemi per, giornalista al centro della polemica politica a causa delle sue controverse frasi sul caso La Russa . Attaccato su più fronti e con il programma Rai a rischio, ora sarebbe anche stato ...Non si placa la polemica esplosa dopo un articolo di, pubblicato su Libero , dedicato al caso di Leonardo Apache La Russa, terzogenito del presidente del Senato denunciato per violenza sessuale da una 22enne. Una polemica esplosa anche ...

Il giornalista Filippo Facci, al centro della polemica per le sue parole sul caso La Russa, è stato denunciato per stalking dall'ex moglie. Filippo Facci ha ricevuto un ammonimento dal questore di ...Milano, 10 luglio 2023 – Filippo Facci, giornalista e presentatore televisivo, ha ricevuto un ammonimento per stalking dal questore di Milano, su richiesta della divisione anticrimine. Si apprende da ...