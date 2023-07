Fiat 600e - Ricarica quasi in riviera per un prototipo

(Di lunedì 10 luglio 2023) La nuova600 è stata svelata in tutti i suoi dettagli: dopo la presentazione ufficiale del 4 luglio, infatti, da Torino è arrivato anche il listino prezzi completo dell'elettrica. Prima di vedere i primi esemplari della B-Suv nelle concessionarie, però, bisognerà aspettare ancora qualche mese: le prime consegne sono previste per settembre, ma non è detto che tra luglio e agosto magari andando in vacanza al mare non possiate imbattervi in qualche esemplare della nuova 600. Come accaduto a noi lo scorso weekend, quando abbiamo sorpreso unacollegata a una colonnina Hpc in un'area di sosta a Rimini: trovate le foto qui sopra. La vedremo ancora. La nuova sport utility del marchio italiano è pronta per la produzione ma, come di consueto, nei prossimi mesi i collaudatori del Lingotto continueranno a macinare chilometri sulle ...

Affianca ma per ora non sostituisce la 500X Debutta la, che si aggiunge alla Jeep Avenger e precede quello dell'Alfa Romeo che arriverà il prossimo anno a completare il tris di piccoli ...Dopo aver parlato della, è arrivato il momento di guardare più da vicino anche la nuovaTopolino 2023 . Come probabilmente già saprete, in origine non esisteva una vettura effettivamente chiamata Topolino , ...Il prezzo di listino chiavi in mano di(RED) è di 35.950 euro , mentre per la top di gammaLa Prima il listino è di 40.950 euro . Il B - SUV è compatibile con gli incentivi ...

Fiat ha origanizzato un evento a Torino dove ha presentato le nuove Topolino e 600e completamente elettriche alle sue concessionarie.Questo è un periodo di grandi novità per Fiat e non solo per la presentazione e il lancio sul mercato delle nuove versioni di 600 e Topolino.