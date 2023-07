Fedez e Chiara Ferragni | 2 cuori e…un appartamento da sogno Dove vive la coppia

Leggi su newstv

(Di lunedì 10 luglio 2023)la? Una residenza da favola che sta facendo sognare moltissimi loro fan.rappresentano lo show business per eccellenza. Vita privata e lavoro, un mix condiviso sovente sui social con la loro community virtuale, sempre più in aumento, giorno dopo giorno. L’intimità dellaè posta spesso sotto i riflettori, sulla scia anche della serie tv che racconta la loro vita, The Ferragnez, specificamente un docu-reality, di cui è uscita recentemente la 2° stagione. E che, ovviamente, si è confermato un successo strepitoso. Sapeterisiedono? La loro casa è da ...