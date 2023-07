"Teatro e cinema sono fratelli, possono dialogare. E promuovere i film in presenza è fondamentale. Ovunque trovo sale e arene piene, la campagna di sostegno del MiC è importante".Alesi, straordinario interprete di Esterno notte e Rapito di Marco Bellocchio è l'attore italiano dell'anno al 21esimo Ischia Global Film and music Festival: "Grazie a questo evento e a ...... Ispettore Nicola Balestri Andrea Renzi : Enrico Carezza Luigi Di Fiore :Iseo Fiorenza ... Lorenzo Nemi Simon Grechi : Davide Giuliani Clotilde Sabatino : Monica Giuliani Federico: Luca ...In serata in Piazza GaribaldiAlesi, attore protagonista di Rapito di Marco Bellocchio , ha incontrato il pubblico prima della proiezione del film, nel quale interpreta il padre di ...

Fausto Russo Alesi, attore dell'anno tra Bellocchio ed Eduardo Tiscali Notizie

"Teatro e cinema sono fratelli, possono dialogare. E promuovere i film in presenza è fondamentale. Ovunque trovo sale e arene piene, la campagna di sostegno del MiC è importante". (ANSA) ...La sua immagine WhatsApp è la quintessenza dell’ombra. Non sorride, poca luce, braccia conserte, labbra serrate, camicia nera sotto una giacca blu. Fausto Russo Alesi è perennemente in sottrazione. È ...