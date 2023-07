Fatevi i Facci vostri

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 10 luglio 2023) Dopo la polemica per quella frase contenuta nell’articolo sul figlio di Ignazio La Russa, adesso siamo alle accuse personali. Funziona così: si gonfia una polemica su chicchessia ed ecco che compare una qualche magagna, saggiamente fatta arrivare ai giornali da chissà chi. Filippoè diventato incredibilmente l’uomo del momento, nel senso negativo del termine, visto che il Pd e le altre opposizioni ne chiedono la cacciata dalla Rai accusandolo di sessismo, fascismo, vittimismo secondario e via dicendo. Tanto che sulle home page dei quotidiani oggi campeggia anche questa notizia: il giornalista di Libero è stato denunciato dalla ex compagna per stalking, con tanto di ammonimento da parte del questore. Inutile neppure starne a discutere, visto che sono fatti di. Però è utile sentire la sua versione, consegnata nelle mani di un giornalista di ...