Falò Alessia e Davide | Temptation Island | ecco se la coppia è uscita insieme – VIDEO

Durante la terza puntata di Temptation Island 2023 è andato in scena ildi confronto tra Davide e. La coppia uscirà insieme dal programma Davide attende in spiaggiache nonostante i consigli del tentatore decide di presentarsi aldi confronto ...A richiedere ilimmediato è stato Davide, fuori dalle grazie. Pronti via, ecco nuove immagini in cui si è vistatuffarsi sotto le coperte in un abbraccio con 'Bova'. 'Io piangevo per te ......Ad aprire la terza puntata di Temptation Island un nuovodi confronto richiesto dal fidanzato Davide che ritiene di non aver ancora ricevuto le risposte che cercava dalla fidanzata. ...

Temptation Island 2023, falò di confronto Alessia - Davide: ecco com ... Tag24