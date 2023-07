Fabrizio Corona | video privato di Antonella Fiordelisi | parla un’amica | Ero lì con lei

... è finita sotto accusa anche un'amica dell'ex gieffina, immortalata nello studio di Giacomo Urtis dove era presente l'influencer campana e, video privato di Antonella ...Antonella Fiordelisi , suo malgrado, è finita in rete con un video privato ripreso damentre si trovava nello studio di Giacomo Urtis insieme alla sua amica Carolina Rossi., video privato di Antonella Fiordelisi, parla un'amica Proprio quest'ultima ha risposto ad ...Condividi su: Dopo la pubblicazione da parte didi un video privato di Antonella Fiordelisi , in molti attendevano una presa di posizione anche da parte di Edoardo Donnamaria , ex fidanzato dell'influencer campana. Presa di ...

Fabrizio Corona, l'accusa è una bomba: "Da chi sono stato minacciato" Liberoquotidiano.it

Fabrizio Corona, video privato di Antonella Fiordelisi, parla un'amica della ex concorrente del Grande Fratello Vip: "Ero con lei".Scandalo per una nota ex gieffina che si è trovata suo malgrado protagonista di un video da censura diffuso in rete.