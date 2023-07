Ex Milan | per Kerkez la Lazio offre 12 milioni L’AZ resiste

(Di lunedì 10 luglio 2023) Come riportato da Tuttomercatoweb, laspinge per l'acquisto di Milos. L'AZall'offerta

È iniziata con il raduno a Milanello e il primo allenamento la stagione 2023/24 deli rossoneri, dopo gli addii di Tonali, Ibrahimovic, Maldini e Massara, è un nuovo inizio. Guarda il punto video dell'inviato della Gazzetta, Marco ...Commentaprimo Dal sito ufficiale delil report del primo giorno di allenamenti a Milanello. Il 2023/24 dei rossoneri è iniziato: nel caldo torrido di Milanello, la squadra ha sostenuto la prima ......dobbiamo puntare sulle nostre qualità' MILANO - Ha preso via oggi la stagione 2023 - 2024 del. Ho sentito stamattina Gerry Cardinale, ci ha motivatiquesto inizio di stagione' . L'obiettivo ...

MN - Continua il pressing del Milan per Reijnders: nelle prossime ore verrà aumentata l'offerta Milan News

Il Milan, dopo settimane di dubbi, ha individuato il bomber per la prossima stagione. I rossoneri hanno l’offerta pronta: i dettagli. La passata stagione non è stata certamente una delle più semplici ...L'ad rossonero ai cronisti presenti a Milanello: "Abbiamo iniziato cinque anni fa un lavoro e continueremo a farlo per migliorare" ...