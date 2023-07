Mazzei è indagato per vicende del 2018 legate a presunte turbativa d'per la ricerca di immobili per uffici di Aterp e Asp di. Isabella Secreto, ingegnere e segretaria dell'Ance di ...... vero ras di voti e potere a, già condannato in passato per concussione. Agiva "in modo da ...si estendevano dal settore sanitario a quello delle bonifiche con presunte turbative d'e ...Mazzei è indagato per vicende del 2018 legate a presunte turbativa d'per la ricerca di immobili per uffici di Aterp e Asp di. Isabella Secreto, ingegnere e segretaria dell'Ance di ...

Ex Crotone, asta in Premier League: chiedono 50 milioni Calciomercato.com

Mulattieri Sassuolo - Il Sassuolo ha comunicato l'acquisto di Samuele Mulattieri, attaccante italiano classe '00, prodotto del settore ...È durato circa un'ora e mezza, davanti al gip del Tribunale di Crotone, l'interrogatorio di Sculco, indagato chiave dell'operazione Glicine ...