Europei Under 19 | sarà Italia-Spagna la semifinale | data e orario

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 10 luglio 2023) E’ altissima l’attesa in vista delle semifinali dell’Europeo19. L’si prepara a scendere in campo contro la, in una partita che non ha bisogno di presentazioni. Gli azzurrini sono stati in grado di pareggiare contro la Polonia e di staccare il pass per la. Oggi è stata definita l’avversaria. La serata del Gruppo B ha regalato poche emozioni e le sfide Grecia-Islanda e-Norvegia si sono concluse a reti inviolate. L’, dunque, dovrà vedersela contro la. Nell’altra sfida di fronte Portogallo e Norvegia. Le semifinali Portogallo-Norvegia giovedì 13 luglio ore 18:00giovedì 13 luglio ore 21:00 L'articolo CalcioWeb.