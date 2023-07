Euro U19 | avanti Spagna e Norvegia | l'avversaria dell'Italia in semifinale

Commenta per primo Nessuna rete nelle gare del Girone B dell'Europeo Under 19: 0 - 0 fra Grecia - Islanda e Spagna - Norvegia. Le Furie Rosse chiudono il girone al primo posto con 7 punti ed in ..., gruppo B: Spagna contro gli azzurri in semifinale . Spagna - Italia: data, orario e sede della semifinale di. I punti di forza della Spagna, prossima avversaria dell'Italia Under ...Finale Domenica 16 luglio 21:00, National Stadium, Ta'Qali Quando e dove si svolgeranno le partite di2023 Under 19 Il torneo si svolgerà in quattro stadi: Il Gozo Stadium di Xewkija, il Tony ...

Euro U19, Italia in semifinale contro la Spagna: data, orario e diretta tv Virgilio Sport

Si è chiuso il gruppo B degli Europei Under 19: Spagna al primo posto, saranno gli iberici a sfidare l'Italia nella semifinale di giovedì 13 luglio.Si è chiuso il gruppo B degli Europei Under 19: Spagna al primo posto, saranno gli iberici a sfidare l'Italia nella semifinale di giovedì 13 luglio.