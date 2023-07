Estate | in viaggio con il bebè | guida pratica dei neonatologi per vacanze sicure

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 luglio 2023) Roma, 10 lug. (Adnkronos Salute) - Quando viaggiare, dove andare, con quale mezzo spostarsi per andare in vacanza con un neonato? Sono solo alcune domande di mamme e papà alle quali ihanno risposto per consentire di trascorrere in serenità ezza i mesi più caldi in famiglia. Un vero e proprio vademecum in dieci punti da seguire per non sbagliare. Quando viaggiare? Non esiste un'età minima – riporta una nota della Società italiana dia (Sin) - Si consiglia, tuttavia, se possibile, di aspettare la prima decina di giorni di vita, periodo nel quale alcune condizioni (come l'avvio dell'allattamento, il calo ponderale, la comparsa eventuale di ittero) potrebbero necessitare di un monitoraggio da parte del pediatra di riferimento. Passato questo periodo di assestamento, se tutto procede regolarmente si possono ...