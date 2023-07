Estate a Pordenone | gli eventi dall' 11 al 13 luglio

- La ricca programmazione di eventi dell'entra nel vivo delle manifestazioni. Martedì 11 luglio Ore 18:00 Piazzetta San Marco: Laboratori creativi per bambini "Viaggiando per il mondo troviamo Messico - La calavera", con ...Sono giorni caldissimi in serie B in attesa dei tanti ricorsi che stanno rendendo questaun'incognita. Speranze, illusioni e carte bollate accomunano tanti club che aspettano di ...del, ...Il reclutamento del corpo docente per il nuovo anno scolastico 2023/2024 inizia, già in. Il ministero ha precisato: Si ricorda che i dirigenti scolastici devono provvedere a ... Varese,,...

Estate a Pordenone: eventi dall'11 al 13 luglio / Pordenone ... Il Popolo

Elena Bobeva perde la viva a 14 anni per un malore: aveva appena finito la terza media e gli esami. Con i compagni si preparava alle vacanze ...Abitava a Tamai con i genitori e un fratello. Il sindaco: nessuno può capire il dolore di quella famiglia BRUGNERA. Tragedia a Tamai: si è spenta improvvisamente venerdì sera in seguito a una malore u ...