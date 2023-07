Esa | AstroSamantha studia da geologa | la Norvegia come la Luna

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 10 luglio 2023)sta seguendo le tracce di un cristallo rarissimo sulla Terra ma molto comune sulla. Lo fa incon il collega del corpo astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea, Alexander Gerst, in una campagna di addestramento organizzata, osserva l’Esa, “alla luce del programma Artemis della Nasa”. Samantha Cristoforetti sta esplorando una montagna di magma cristallizzato in una remota località artica in. Il minerale si chiama anortosite, che in questo angolo di mondo fa risplendere colline e valli al tramonto, e permette quindi di simulare spedizionise ad essere esplorato fosse il suolore. Per Cristoforetti e Gerst è l’ultimo addestramento di questo tipo dopo le precedenti sessioni, che si sono tenute in Italia, Germania e Spagna. Samantha e Alexander ...